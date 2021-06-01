В Минздраве ответили, будут ли вносить в 'ковидные паспорта' данные о китайской вакцине

Китайская вакцина против коронавируса Sinovac (CoronaVac), которую используют в Украине, 1 июня была рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения. Однако пока неизвестно, как ее планируют отмечать в "ковидных паспортах", ведь даже в Европейском Союзе дискутируют по поводу точных данных, которые туда нужно вносить. Украинская власть, в свою очередь, планирует действовать в соответствии со стандартами ЕС и ВОЗ.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в Минздраве, отметив, что китайская вакцина уже прошла все необходимые испытания, которые подтвердили ее безопасность и эффективность. Сейчас правительство просчитывает варианты, как синхронизировать украинские документы относительно вакцинации с европейскими.

"Минздрав Украины зарегистрировал эту вакцину 9 марта. Сейчас в Украине разрабатываются "ковидные сертификаты" с учетом требований ЕС и ВОЗ на основе Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ. Предполагается, что там будет необходимая для международного признания информация относительно прививок, негативных результатов ПЦР-тестов и выздоровления после COVID-19. Следует отметить, что даже в ЕС все еще продолжается дискуссия по поводу данных, которые будут содержаться в сертификате", – сообщили в Минздраве.

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Планируется, что такой сертификат обязательно будет иметь QR-код как в электронной, так и в бумажной форме. Таким образом планируют проверять его подлинность. Пока информация о вакцинации вносится в электронную систему здравоохранения и доступна семейному врачу. В случае необходимости можно получить свидетельство о сделанных прививках установленного образца, обратившись в учреждение здравоохранения.

В Минздраве также пояснили, что делать гражданам, которые вакцинировались не в Украине: "При наличии официального документа, удостоверяющего данные о проведенной вакцинации за рубежом и переведенного на государственный язык (название, дата, серия, место проведения, заверенный тем учреждением или врачом, который проводил), семейный врач вносит эту информацию в электронную систему здравоохранения с указанием, что эта информация получена из других источников. Затем на основе этого можно будет получить сертификат".

Добавим, что "сертификаты вакцинации" нужны будут тем гражданам, которые хотят путешествовать без сдачи тестов на коронавирус. В частности, Совет Европейского Союза обновил рекомендации по ограничениям на поездки из третьих стран – предлагается разрешить въезд вакцинированным туристам.

При этом Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) занимается проверкой и утверждением вакцин, которые могут значиться в таких паспортах. Пока что их в списке всего четыре: Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson и AstraZeneca (оригинальная, британская).

Что касается Sinovac, то она стала второй китайской вакциной, применение которой одобрила ВОЗ (для экстренного применения лицам старше 18 лет). В начале мая одобрение организации получил препарат Sinopharm.

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