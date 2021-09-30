В Минздраве объяснили, почему медиков в Украине не обязали вакцинироваться от COVID-19

В Украине не планируют обязать медиков вакцинироваться от коронавируса. Это связано с тем, что среди них уже более 80% получили прививку.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК Украина". Медики не были включены в проект приказа Министерства здравоохранения Украины об обязательной вакцинации.

Кроме того, по словам министра, это связано с доступностью к медицинской помощи. Если медики будут отстранены от работы, некому будет лечить людей, пояснил Ляшко. Он добавил, что в будущем будет рассматриваться введение обязательной вакцинации от COVID-19.

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Напомним, что в Украине ряд профессий обяжут вакцинироваться от коронавирусной инфекции. В случае отказа делать прививку работодатель сможет отстранять сотрудников от работы. Если же в компании будет работать не вакцинированный человек, ответственность за это понесет работодатель. Обязательную вакцинацию пока планируют ввести только для сотрудников государственных организаций в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием к вакцинации от коронавирусной инфекции. Наоборот, это показание к проведению вакцинации.