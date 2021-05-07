В Минздраве назвали области, которые дольше всего находились в "красной" зоне

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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В Минздраве назвали области, которые дольше всего находились в 'красной' зоне

В Украине средний срок пребывания регионов в самой плохой, "красной" зоне эпидемической опасности из-за COVID-19 составил более месяца. Хотя некоторые области находились в карантинных ограничениях более 50 дней.

Об этом на брифинге 7 мая сообщил главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"За период с 26 февраля по 7 мая в "красный" уровень эпидемической опасности попали 14 областей и г. Киев. Средний показатель пребывания региона там – 37 дней", – пояснил он.

В частности, быстрее всего стабилизировали ситуацию с заболеваемостью Полтавская область. Она из "красной" зоны вышла за 22 дня.

Тогда как дольше всего в ограничениях, предусмотренных этим уровнем, находились Житомирская область – 63 дня и Черновицкая – 52 дня.

"Прошу всех с пониманием отнестись к выходу из "красной" зоны – это не отмена карантина, а только смягчение некоторых жестких ограничений", – пояснил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Украине обновили зоны адаптивного карантина, сократив количество "красных" и "оранжевых". Благодаря этому "желтая" зона расширилась до 15 регионов.

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