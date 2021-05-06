В Украине "желтая" зона расширилась до 15 регионов: Минздрав обновил список
В Украине снова обновили зоны адаптивного карантина, сократив количество "красных" и "оранжевых" областей по уровню эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.
Благодаря этому "желтая" зона расширилась до 15 регионов. Соответствующие данные опубликовало Министерство здравоохранения (Минздрав).
В частности, с 6 мая из "красной" зоны вышли Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Житомирская области. Последняя попала в "оранжевую", а вот первые три стали сразу "желтыми".
Кроме этого, с "оранжевой" в "желтую" перешли Днепропетровская и Ривненская области.
Так, в настоящее время "красными" в Украине остаются лишь три региона – Запорожье, Полтавщина и Сумщина.
В "оранжевой" находятся семь областей – Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская. Столица Киев и остальные регионы – в "желтой" зоне.
Напомним: решение о переводе выход из "красной" зоны карантина Харьковщины, Хмельнитчины и Черниговщины приняла на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Желтая" зона предусматривает запреты:
выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;
оставлять места самоизоляции;
проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью свыше 50%;
посещение учебных заведений, когда на самоизоляции находится более половины учеников;
посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты.
Зато в таких регионах разрешено работу:
кафе, баров и ресторанов с 07:00 до 24:00;
театров и кинотеатров при условии наполнения залов не более чем на 50%;
магазинов и рынков;
фитнес-залов с наполненностью один человек на 10 кв. м;
бассейнов, при условии использования одной дорожки не более 4 посетителями.
Ограничения "оранжевой" зоны предусматривают запрет на:
проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;
работу средств размещения (хостелы, туристические базы и т. д.), кроме гостиниц;
работу развлекательных заведений ночью;
плановые госпитализации в больницах;
деятельность спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
прием новых изменений в детские лагеря;
сохраняются ограничения "желтой" зоны.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабмине допустили, что адаптивный карантин в Украине из-за пандемии коронавируса может быть продлен даже после 30 июня.
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