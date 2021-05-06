В Украине "желтая" зона расширилась до 15 регионов: Минздрав обновил список

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Карантин в Украине

В Украине снова обновили зоны адаптивного карантина, сократив количество "красных" и "оранжевых" областей по уровню эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.

Благодаря этому "желтая" зона расширилась до 15 регионов. Соответствующие данные опубликовало Министерство здравоохранения (Минздрав).

В частности, с 6 мая из "красной" зоны вышли Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Житомирская области. Последняя попала в "оранжевую", а вот первые три стали сразу "желтыми".

Кроме этого, с "оранжевой" в "желтую" перешли Днепропетровская и Ривненская области.

Так, в настоящее время "красными" в Украине остаются лишь три региона – Запорожье, Полтавщина и Сумщина.

В "оранжевой" находятся семь областей – Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская. Столица Киев и остальные регионы – в "желтой" зоне.

Обновленный перечень регионов Украины по карантинным зонами

Напомним: решение о переводе выход из "красной" зоны карантина Харьковщины, Хмельнитчины и Черниговщины приняла на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Желтая" зона предусматривает запреты:

  • выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;

  • оставлять места самоизоляции;

  • проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью свыше 50%;

  • посещение учебных заведений, когда на самоизоляции находится более половины учеников;

  • посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты.

Зато в таких регионах разрешено работу:

  • кафе, баров и ресторанов с 07:00 до 24:00;

  • театров и кинотеатров при условии наполнения залов не более чем на 50%;

  • магазинов и рынков;

  • фитнес-залов с наполненностью один человек на 10 кв. м;

  • бассейнов, при условии использования одной дорожки не более 4 посетителями.

В Украине "желтая" зона расширилась до 15 регионов: Минздрав обновил список

Ограничения "оранжевой" зоны предусматривают запрет на:

  • проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;

  • работу средств размещения (хостелы, туристические базы и т. д.), кроме гостиниц;

  • работу развлекательных заведений ночью;

  • плановые госпитализации в больницах;

  • деятельность спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

  • прием новых изменений в детские лагеря;

  • сохраняются ограничения "желтой" зоны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабмине допустили, что адаптивный карантин в Украине из-за пандемии коронавируса может быть продлен даже после 30 июня.

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