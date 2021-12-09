В Мариуполе от COVID-19 умер младенец, его родители не были вакцинированы. Детали трагедии

В Мариуполе Донецкой области от COVID-19 умер младенец. Это первый зафиксированый в городе летальный случай от коронавирусной инфекции среди детей.

По словам главного врача горбольницы №4 Владимира Жигиля ребенок родился в Левобережном роддоме две недели назад. Коронавирусом он, веротяно, заразился от родителей. Об этом сообщает издание "0629".

Врач подчеркнул, что родители ребенка были невакцинированные. Медики долго боролис за жизни новорожденного, но не смогли его спасти.

В свою очередь городской голова Вадим Бойченко рассказал, что эта волна была самая жетская для Мариуполя. Всего в городе заболели коронавирусом 54 тысячи человек. Из общего числа заболевших 95% не были вакцинированы от COVID-19. Кроме того мэр подчеркнул, что именно в эту волну тяжело болели дети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 8 декабря во Львове от осложнений COVID-19 умерла 23-летняя роженица. Женщинаа скончалась после двух недель в реанимации. Врачи говорят, что она не была вакцинирована от коронавируса.

Напомним, в ноябре в Ивано-Франковске от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 35-летняя воспитательница София Студент, которая заразилась во время беременности. Врачам пришлось делать кесарево сечение, чтобы спасти ребенка.

Также в Ривненской области от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерла 20-летняя роженица. Она была на седьмом месяце беременности. Накануне смерти девушка жаловалась, что ей не хватает кислорода.