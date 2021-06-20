В Китае всего за полгода сделали более 1 млрд прививок против COVID-19

В Китае врачи в ходе кампании по вакцинации против коронавируса сделали более 1 миллиарда прививок жителям. Процесс в стране, где впервые выявили COVID-19, стартовал 15 декабря 2020 года.

На сегодня в КНР с населением примерно 1,4 млрд, подтверждено менее 100 тыс. всех случаев заражения. Об успехах иммунизации заявили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения, передает ТАСС.

Отмечается, что на 19 июня в 31 административной единице Китая было сделано 1,01 млрд прививок против коронавируса нового типа.

Еще в конце прошлого года в стране сперва начали вакцинировать людей из приоритетных групп. По данным на конец февраля, власти КНР распределили вакцины среди 54,52 млн жителей. Уже до 1 апреля было сделано 126,6 млн прививок, еще через месяц – 270,41 млн, а на 1 июня – 681,9 млн.

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Ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань говорил, что в планах властей – к июню привить около 40% жителей страны, то есть примерно 560 млн человек более чем из 1,4 млрд.

За все время пандемии в Китае коронавирусом заразились 91 587 людей, из которых 86 441 выздоровел, 4636 скончались.

Напомним: производитель вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech против коронавируса в Пекине заявил о готовности развернуть кампанию по экстренной вакцинации детей от 3-х лет. Это сделает Китай первой в мире страной, где прививки против COVID-19 будут получать малыши.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус признал, что теория о лабораторном происхождении COVID-19 в Ухане не исключена. Он попросил Китай помочь раскрыть тайну хотя бы из "уважения" к жертвам этого вируса.