Глава ВОЗ не исключил утечку COVID-19 из лаборатории и обратился к Китаю

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус признал, что теория о лабораторном происхождении COVID-19 в Ухане не исключена. Он попросил Китай помочь раскрыть тайну хотя бы из "уважения" к жертвам этого вируса.

Ведь, по его словам, ВОЗ и лидеры разных государств неоднократно призывали Пекин к большей "прозрачности" в продолжающемся расследовании о причинах пандемии, но тот не сотрудничал в полной мере. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, на вопрос, сохраняется ли возможность утечки вируса из в лаборатории, на брифинге саммита G7 Гебрейесус сказал, что в настоящее время "все гипотезы должны быть открыты". Он подчеркнул: ныне подтверждено, что более 176 миллионов человек заразились этой болезнью, и 3,8 миллиона умерли.

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"Я думаю, что уважение, которого заслуживают эти люди, – это знание происхождения этого вируса, чтобы мы могли предотвратить его повторение", – добавил он.

Глава ВОЗ предположил, что на начальных этапах расследования Китай не проявил достаточной "прозрачности и сотрудничества". В частности, были трудности с обменом данными между китайскими учеными и экспертной миссией, которая проводила расследование в КНР.

"Но мы надеемся, что на следующем этапе будут лучшее сотрудничество и прозрачность", – добавил Гебрейесус.

Известно, что в мире до сих пор ведутся споры о том, как впервые появился вирус – был это контакт с животными на уханьском рынке морепродуктов или утечка из высокозащищенной исследовательской лаборатории в том же городе. Китайские власти заявляют, что не несут ответственности за пандемию, и отвергают "теории заговора" о том, что вирус создан человеком. Но продолжительность и различные вызовы пандемии заставили многих усомниться в этом. Так, недавно президент США Джо Байден приказал спецслужбам расследовать и сообщить в следующие три месяца о том, появился ли COVID-19 в Китае от животного или в результате лабораторной утечки. Позже в разведке США заявили, что имеют новые данные о происхождении коронавируса.

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