В Китае создали тест, который может определить наличие антител к COVID-19 за пять минут

Ученые в Китае придумали тест, который способен определить наличие антител к коронавирусу у человека всего за пять минут. Он создан на основе гибких органических резисторов.

Устройство выдает результат после анализа пробы крови или слюны. Система для диагностики представляет набор гибких золотых электродов и электрических транзисторов, говорится в статье Science Advances.

Они покрыты молекулами, структура которых похожа на S-белок COVID-19. Работа транзистора меняется, когда к антителам присоединяются антитела. В результате он начинает работать по-другому.

Исследователи встроили в тест дополнительные электроды. Благодаря этому скорость реакции между антителами и S-белком увеличилась. Это позволяет обнаружить в биологическом материале почти незаметные следы антител к коронавирусу массой менее 0,15 нанограмм.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, люди, которые переболели коронавирусом, могут заболеть повторно, но очень редко – в 0,1% случаев. В десятую долю процента входят люди с дефектами иммунитета, которые не позволяют сформировать полноценную длительную защиту.