В Киеве зафиксировали рост количества новых больных COVID-19

В Киеве 12 мая зарегистрировали 726 новых случаев COVID-19. В городе в течение прошлых суток сделали 1610 прививок.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в столице (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

Прививку против коронавируса за сутки получили 20 386 украинцев.

В стране за сутки заражение COVID-19 подтвердили у 6 813 граждан, среди новых больных – 289 детей и 160 медиков. В медучреждения были госпитализированы 2569 человек, летальных случаев – 346. На утро 13 мая общее количество заражений достигло 2 135 886 человек, выздоровели – 1 816 643.

Напомним, по состоянию на четверг, 13 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 161 млн человек. За минувший день выявили 750 656 новых инфицированных, умерли еще 13 826. Всего от болезни скончались более 3,3 млн пациентов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 11 мая зарегистрировали 627 новых случаев COVID-19.