Киев возглавил список регионов по заболеваемости COVID-19

В Киеве 11 мая зарегистрировали 627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В городе в течение прошлых суток сделали 1217 прививок.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в столице (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

Прививку против коронавируса за сутки получили 18 264 украинца.

В стране заражение COVID-19 подтвердили у 4 538 граждан, среди новых больных – 180 детей и 142 медика. В медучреждения были госпитализированы 1349 человек, летальных случаев – 356. На утро 12 мая общее количество заражений достигло 2 129 073 человек, выздоровели – 1 797 136.

Напомним, по состоянию на среду, 12 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 160,3 млн человек. За минувший день выявили 710 122 новых инфицированных, умерли еще 13 444. Всего от болезни скончались более 3,3 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 139 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 348 тыс., Бразилии – 71 тыс. и США – 34 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 10 мая зарегистрировали 98 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.