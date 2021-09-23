В Киеве за сутки зарегистрировали почти 470 новых случаев COVID-19

В Киеве 22 сентября зарегистрировали 467 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 7866 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), Киеве (467) и Днепропетровской (456) областях.

Среди новых больных – 667 детей и 175 медиков. Госпитализировали 2070 человек, летальных случаев – 123. На утро 23 сентября общее количество заражений достигло 2 370 425 человек, выздоровели – 2 237 973.

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Отметим, по состоянию на четверг, 23 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 230,8 млн человек. За минувший день выявили 526 929 новых инфицированных, умерли еще 9292. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 207,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (133 тыс.), Бразилии (36 тыс.) и Великобритании (34 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 21 сентября зарегистрировали 456 новых случаев COVID-19.