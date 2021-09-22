Киев остался в пятерке лидеров по количеству новых случаев COVID-19 за сутки

В Киеве 21 сентября зарегистрировали 456 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 6754 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), Киеве (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

Среди новых больных – 625 детей и 125 медиков. Госпитализировали 2175 человек, летальных случаев – 105. На утро 21 сентября общее количество заражений достигло 2 362 559 человек, выздоровели – 2 235 668.

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Отметим, по состоянию на среду, 22 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 230,2 млн человек. За минувший день выявили 456 457 новых инфицированных, умерли еще 5675. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 206,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (120 тыс.), Турции (29 тыс.) и Великобритании (31 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 20 сентября зарегистрировали 399 новых случаев COVID-19.