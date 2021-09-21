В Киеве за сутки зарегистрировали почти 400 новых случаев COVID-19

В Киеве 20 сентября зарегистрировали 399 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 5159 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и Киеве (399).

Среди новых больных – 463 ребенка и 129 медиков. Госпитализировали 1086 человек, летальных случаев – 137. На утро 21 сентября общее количество заражений достигло 2 355 805 человек, выздоровели – 2 233 573.

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Отметим, по состоянию на вторник, 21 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 229,7 млн человек. За минувший день выявили 397 618 новых инфицированных, умерли еще 5675. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 206,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (86 тыс.), Турции (27 тыс.) и Великобритании (36 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 19 сентября зарегистрировали 183 новых случая COVID-19.