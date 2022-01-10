В Киеве за сутки зарегистрировали почти 400 новых случаев COVID-19

В Киеве 9 января зарегистрировали 398 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1969 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В столице в течение прошлого дня выздоровели 282 киевлянина, умерли – 5.

Всего в Украине среди новых больных – 94 ребенка и 41 медик. Госпитализировали 1064 человека, летальных случаев – 86. На утро 10 января общее количество заражений достигло 3 704 442 человека, выздоровели – 3 514 786.

Накануне в разных регионах страны провели 24 283 тестирования на диагностику коронавирусной инфекции. Также 20 376 украинцам сделали прививку против нее: 5850 человек получили первую дозу, 12 350 – вторую, 123 – дополнительную, 2053 – бустерную.

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В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

Напомним, в США разрешили вводить бустерные дозы вакцины против коронавируса подросткам от 12 до 15 лет. Кроме того, бустер одобрили для детей от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что врач-инфекционист Ольга Голубовская предположила, что постепенно в Украине заболеваемость COVID-19 начнет расти. По ее словам, поспособствует новой волне заражений одновременное циркулирование штаммов Омикрон и Дельта.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, ныне свирепствующего в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и родных – сделать прививку против коронавируса. А прошедшим полный курс иммунизации – получить бустерную дозу COVID-вакцины. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что вакцинированные легче переносят новый штамм коронавируса: прививки действительно работают! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!