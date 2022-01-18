В Киеве за сутки зарегистрировали почти 1 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 17 января зарегистрировали 972 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 8558 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 627 киевлян, умерли – 6.

Всего в Украине среди новых больных – 811 детей и 304 медика. Госпитализировали 1125 человек, летальных случаев – 188. На утро 18 января общее количество заражений достигло 3 768 088 человек, выздоровели – 3 561 923.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

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Напомним, в Минздраве рассказали, какие маски лучше защищают от коронавируса. А также, как могут получить прививку против COVID-19 граждане, ранее купившие фейковый сертификат о вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 16 января зарегистрировали 510 новых случаев COVID-19.