В Киеве за сутки зарегистрировали более 500 новых случаев COVID-19

В Киеве 16 января зарегистрировали 510 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 5072 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В столице в течение прошлого дня выздоровели 615 киевлян, умерли – 7.

Всего в Украине среди новых больных – 407 детей и 72 медика. Госпитализировали 1213 человек, летальных случаев – 78. На утро 17 января общее количество заражений достигло 3 759 530 человек, выздоровели – 3 556 162.

Отмечается, что накануне в разных регионах страны провели 35 464 тестирования (почти вдвое меньше, чем в будни. Кроме этого, было сделано 23 286 прививок против COVID-19.

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В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

Напомним, в США разрешили вводить бустерные дозы вакцины против коронавируса подросткам от 12 до 15 лет. Кроме того, бустер одобрили для детей от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что компания Pfizer готовит к выпуску вакцину от штамма Омикрон.