В Киеве за сутки зарегистрировали почти 1 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 12 января зарегистрировали 997 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 10 046 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В столице в течение прошлого дня выздоровели 1868 киевлян, умерли – 11.

Всего в Украине среди новых больных – 590 детей и 255 медиков. Госпитализировали 1676 человек, летальных случаев – 191. На утро 13 января общее количество заражений достигло 3 727 034 человека, выздоровели – 3 537 826.

Отмечается, что в стране провели 79 047 тестирований на диагностику коронавирусной болезни и сделали 102 580 прививок.

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В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

В мире же на сегодняшний день подтверждено более 317 млн всех заражений коронавирусом, за прошедшие сутки был установлен рекорд по приросту больных – почти 3,4 млн. Наибольший прирост больных за последние 24 часа зафиксировали в США, Франции и Индии.

Напомним, в США разрешили вводить бустерные дозы вакцины против коронавируса подросткам от 12 до 15 лет. Кроме того, бустер одобрили для детей от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.

В Минздраве рассказали, какие маски лучше защищают от коронавируса. А также, как могут получить прививку против COVID-19 граждане, ранее купившие фейковый сертификат о вакцинации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 11 января зарегистрировали 1151 новый случай COVID-19.