В Киеве за сутки зарегистрировали почти 1,8 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 18 ноября зарегистрировали 1782 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 20 050 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 1049 киевлян, умерли – 41.

Всего в Украине среди новых больных – 1555 детей и 331 медик. Госпитализировали 3 637 человек, летальных случаев – 725. На утро 19 ноября общее количество заражений достигло 3 304 058 человек, выздоровели – 2 726 521.

Отметим, статистика от Министерства здравоохранения не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

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Напомним, самая плохая ситуация с заболеваемостью коронавирусом наблюдается в трех регионах Украины – на Прикарпатье, Донецкой области и в Киеве. Речь идет о высоких показателях занятости койкомест с больными – в пределах 66-70%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 18 ноября зарегистрировали 1483 новых случая COVID-19.