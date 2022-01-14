В Киеве за сутки зарегистрировали почти 1,2 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 13 января зарегистрировали 1193 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 10 476 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 1660 киевлян, умерли – 6.

Всего в Украине среди новых больных – 663 ребенка и 241 медик. Госпитализировали 1656 человек, летальных случаев – 140. На утро 14 января общее количество заражений достигло 3 737 510 человек, выздоровели – 3 545 111.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Видео дня

Напомним, в Минздраве рассказали, какие маски лучше защищают от коронавируса. А также, как могут получить прививку против COVID-19 граждане, ранее купившие фейковый сертификат о вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 12 января зарегистрировали 997 новых случаев COVID-19.