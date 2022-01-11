В Киеве за сутки зарегистрировали почти 1,2 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 10 января зарегистрировали 1192 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 5429 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровел 1041 киевлянин, умерли – 12.

Всего в Украине среди новых больных – 306 детей и 168 медиков. Госпитализировали 915 человек, летальных случаев – 219. На утро 11 января общее количество заражений достигло 3 709 871 человек, выздоровели – 3 522 547.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Видео дня

Напомним, в Минздраве рассказали, какие маски лучше защищают от коронавируса. А также, как могут получить прививку против COVID-19 граждане, ранее купившие фейковый сертификат о вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 9 января зарегистрировали 398 новых случаев COVID-19.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, ныне свирепствующего в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и родных – сделать прививку против коронавируса. А прошедшим полный курс иммунизации – получить бустерную дозу COVID-вакцины. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что вакцинированные легче переносят новый штамм коронавируса: прививки действительно работают! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!