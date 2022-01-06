В Киеве за сутки зарегистрировали почти 1,2 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 5 января зарегистрировали 1173 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 6632 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В столице в течение прошлого дня выздоровели 860 киевлян, умерли – 6.

Всего в Украине среди новых больных – 240 детей и 182 медика. Госпитализировали 2028 человек, летальных случаев – 187. На утро 6 января общее количество заражений достигло 3 689 291 человек, выздоровели – 3 500 914.

В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

Видео дня

За сутки 5 января в стране также провели 70 059 тестирований на диагностику COVID-19. А прививки против коронавирусной болезни сделали 104 844 украинцам.

На фоне такой ситуации с заболеваемостью в Украине, в других европейских государствах наблюдается значительно худшая картина. Там бушует штамм Омикрон, из-за него во Франции, Британии и Италии едва ли не ежедневно фиксируют рекордные прироста заражений коронавирусом. В целом в мире накануне прибавилось более 2,5 млн новых больных, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Напомним, в США разрешили вводить бустерные дозы вакцины против коронавируса подросткам от 12 до 15 лет. Кроме того, бустер одобрили для детей от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 4 января зарегистрировали 1344 новых случая COVID-19.