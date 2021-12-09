В Киеве за сутки зарегистрировали почти 1,2 тыс. новых случаев COVID-19
В Киеве 8 декабря зарегистрировали 1198 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 12 376 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровел 1831 киевлянин, умерли – 33.
Всего в Украине среди новых больных – 1078 детей и 194 медика. Госпитализировали 2449 человек, летальных случаев – 465. На утро 9 декабря общее количество заражений достигло 3 532 357 человек, выздоровели – 3 109 423.
Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.
Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 7 декабря зарегистрировали 1519 новых случаев COVID-19.
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