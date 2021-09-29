В Киеве за сутки зарегистрировали около 600 новых случаев COVID-19

В Киеве 28 сентября зарегистрировали 583 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 9666 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.

Среди новых больных – 953 ребенка и 204 медика. Госпитализировали 2 855 человек, летальных случаев – 217. На утро 29 сентября общее количество заражений достигло 2 411 622 человека, выздоровели – 2 251 352.

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Отметим, по состоянию на среду, 29 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 233,5 млн человек. За минувший день выявили 426 535 новых инфицированных, умерли еще 7 924. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 210,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (105 тыс.), Великобритании (34 тыс.) и Турции (28 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 27 сентября зарегистрировали 461 новый случай COVID-19.