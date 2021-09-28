Киев вернулся в пятерку регионов по количеству новых случаев COVID-19

В Киеве 27 сентября зарегистрировали 461 новый случай COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 6552 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500) областях и Киеве (461).

Среди новых больных – 574 ребенка и 165 медиков. Госпитализировали 1288 человек, летальных случаев – 143. На утро 28 сентября общее количество заражений достигло 2 401 956 человек, выздоровели – 2 248 071.

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Отметим, по состоянию на вторник, 28 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 233 млн человек. За минувший день выявили 371 316 новых инфицированных, умерли еще 5 347. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 209,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (81 тыс.), Индии (14 тыс.) и Бразилии (14 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 26 сентября зарегистрировали 135 новых случаев COVID-19.