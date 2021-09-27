В Киеве за сутки зафиксировали более 130 новых случаев COVID-19

В Киеве 26 сентября зарегистрировали 135 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 3007 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

Среди новых больных – 286 детей и 32 медика. Госпитализировали 1478 человек, летальных случаев – 94. На утро 27 сентября общее количество заражений достигло 2 395 404 человека, выздоровели – 2 245 144.

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Отметим, по состоянию на понедельник, 27 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 232,5 млн человек. За минувший день выявили 322 991новых инфицированных, умерли еще 4 901. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 209,1 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (32 тыс.), Индии (27 тыс.) и Турции (25 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине за 11 месяцев почти зафиксировали 100 тысяч "дополнительных" смертей, более половины из них пришлись на COVID-19.