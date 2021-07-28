В Киеве за сутки зарегистрировали менее 200 новых случаев COVID-19

В Киеве 27 июля зарегистрировали 189 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 717 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

Среди новых больных – 36 детей и 97 медиков. Госпитализировали 507 человек, летальных случаев – 15. На утро 28 июля общее количество заражений достигло 2 250 061 человек, выздоровели – 2 185 339.

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Отметим, по состоянию на среду, 28 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 195,9 млн человек. За минувший день выявлено 577 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 9,4 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 177,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 61 тыс., Индонезии – 45 тыс. и Индии – 42 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 26 июля зарегистрировали 188 новых случаев COVID-19.