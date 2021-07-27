Киев остался лидером по количеству новых случаев COVID-19

В Киеве 26 июля зарегистрировали 188 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 681 гражданина.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

Среди новых больных – 37 детей и 5 медиков. Госпитализировали 266 человек, летальных случаев – 27. На утро 27 июля общее количество заражений достигло 2 249 344 человека, выздоровели – 2 184 880.

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Отметим, по состоянию на вторник, 27 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 195,3 млн человек. За минувший день выявлено 445 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 6,9 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 177 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 35 тыс., Иране – 31 тыс. и Индии – 30 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 25 июля зарегистрировали 71 новый случай COVID-19.