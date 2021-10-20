В Киеве за сутки зарегистрировали более тысячи новых случаев COVID-19

В Киеве 19 октября зарегистрировали 1023 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 18 912 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 262 киевлян, умерли – 29.

Всего в Украине среди новых больных – 1447 детей и 435 медиков. Госпитализировали 5468 человек, летальных случаев – 495. На утро 20 октября общее количество заражений достигло 2 679 185 человек, выздоровели – 2 344 799.

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Отметим, по состоянию на среду, 20 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 242,3 млн человек. За минувший день выявили 410 614 новых инфицированных, умерли еще 7146. Всего от болезни скончались более 4,9 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 219,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (71 тыс.), Великобритании (43 тыс.) и России (33 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 18 октября зарегистрировали 837 новых случаев COVID-19.