В Киеве за сутки зарегистрировали более 800 новых случаев COVID-19

В Киеве 18 октября зарегистрировали 837 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 15 579 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 264 киевлян, умерли – 26.

Всего в Украине среди новых больных – 1309 детей и 282 медика. Госпитализировали 2 852 человека, летальных случаев – 538. На утро 19 октября общее количество заражений достигло 2 660 273 человека, выздоровели – 2 337 194.

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Отметим, по состоянию на вторник, 19 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 241,5 млн человек. За минувший день выявили 335 188 новых инфицированных, умерли еще 4578. Всего от болезни скончались более 4,9 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 218,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (47 тыс.), Великобритании (44 тыс.) и России (34 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 17 октября зарегистрировали 416 новых случаев COVID-19.