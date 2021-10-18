В Киеве за сутки зафиксировали более 400 новых случаев COVID-19

В Киеве 17 октября зарегистрировали 416 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 9524 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 229 киевлян, умерли – 22.

Всего в Украине среди новых больных – 790 детей и 122 медика. Госпитализировали 3 127 человек, летальных случаев – 177. На утро 18 октября общее количество заражений достигло 2 644 694 человека, выздоровели – 2 329 418.

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Отметим, по состоянию на понедельник, 18 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 241,4 млн человек. За минувший день выявили 301 738 новых инфицированных, умерли еще 4235. Всего от болезни скончались более 4,9 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 218 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Великобритании (45 тыс.), России (34 тыс.) и Турции (24 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с понедельника, 18 октября, в "красную" зону карантина в Украине перешли Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.