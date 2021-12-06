В Киеве за сутки зарегистрировали более 700 новых случаев COVID-19

В Киеве 5 декабря зарегистрировали 704 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 4478 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровел 1081 киевлянин, умерли – 22.

Всего в Украине среди новых больных – 429 детей и 52 медика. Госпитализировали 1660 человек, летальных случаев – 239. На утро 6 декабря общее количество заражений достигло 3 501 955 человек, выздоровели – 3 059 741.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Видео дня

Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Также сокращается до 30 дней срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минцифре объяснили, как украинцы смогут получить обещанную президентом тысячу гривен за вакцинацию против COVID-19. Речь идет о виртуальных карточках в Дії.