В Киеве за сутки зарегистрировали более 400 новых случаев COVID-19

В Киеве 13 сентября зарегистрировали 412 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 3332 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.

Среди новых больных – 364 ребенка и 58 медиков. Госпитализировали 718 человек, летальных случаев – 97. На утро 14 сентября общее количество заражений достигло 2 223 272 человека, выздоровели – 2 221 868.

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Отметим, по состоянию на вторник, 14 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 226 млн человек. За минувший день выявили 478 896 новых инфицированных, умерли еще 6 559. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 202 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (129 тыс.), Индии (31 тыс.) и Бразилии (10 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 12 сентября зарегистрировали 166 новых случаев COVID-19.