Киев остался на первом месте по количеству новых случаев COVID-19 за сутки

В Киеве 12 сентября зарегистрировали 166 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1205 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

Среди новых больных – 149 детей и 23 медика. Госпитализировали 833 человека, летальных случаев – 18. На утро 13 сентября общее количество заражений достигло 2 317 824 человека, выздоровели – 2 221 868.

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Отметим, по состоянию на понедельник, 13 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 225,4 млн человек. За минувший день выявили 373 175 новых инфицированных, умерли еще 5 910. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 202 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (35 тыс.), Индии (31 тыс.) и Великобритании (29 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, во Всемирной организации здравоохранения сказали, что вряд ли удастся окончательно победить коронавирус (COVID-19). Самым опасным штаммом вируса является Дельта.