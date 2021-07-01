В Киеве за сутки зарегистрировали более 200 новых случаев COVID-19

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Covid
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Столица в 'зеленой' зоне карантина

В Киеве 30 июня зарегистрировали 231 новый случай COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 705 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

Среди новых больных – 28 детей и 18 медработников. Госпитализировали 464 человек, летальных случаев – 51. На утро 1 июля общее количество заражений достигло 2 235 801 человек, выздоровели – 2 168 387.

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В стране за сутки прививку от COVID-19 сделали 31 714 гражданам, из них 5 667 – в Киеве.

Статистика COVID-19 в Украине.

Отметим, по состоянию на четверг, 1 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 182,9 млн человек. За минувший день выявлено 381 тысяча новых инфицированных, умерли еще 7889. Всего болезнь унесла жизни 3,9 млн жителей планеты. При этом выздоровели более 167,1 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 64 тыс., Индии – 45 тыс. и Колумбии – 25 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 29 июня зарегистрировали 225 новых случаев COVID-19.

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