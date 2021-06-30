Киев стал лидером по количеству новых случаев COVID-19

В Киеве 29 июня зарегистрировали 225 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 633 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

Среди новых больных – 31 ребенок и 19 медработников. Госпитализировали 360 человек, летальных случаев – 40. На утро 30 июня общее количество заражений достигло 2 235 096 человек, выздоровели – 2 166 668.

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Отметим, по состоянию на среду, 30 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 182,5 млн человек. За минувший день выявлено 372 тысячи новых инфицированных, умерли еще 7604. Всего болезнь унесла жизни 3,9 млн жителей планеты. При этом выздоровели более 167 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 64 тыс., Индии – 45 тыс. и Колумбии – 25 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 28 июня зарегистрировали 77 новых случаев COVID-19.