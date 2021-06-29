В Киеве за сутки зафиксировали меньше 100 новых случаев COVID-19

В Киеве 28 июня зарегистрировали 77 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 182 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

Среди новых больных – 10 детей и 3 медработника. Госпитализировали 322 человека, летальных случаев – 5. На утро 29 июня общее количество заражений достигло 2 234 463 человека, выздоровели – 2 164 374.

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В стране за сутки прививку от COVID-19 сделали 7 591 гражданину.

Отметим, по состоянию на вторник, 29 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 182 млн человек. За минувший день выявлено 319 тысяч новых инфицированных, умерли еще 6315. Всего болезнь унесла жизни 3,9 млн жителей планеты. При этом выздоровели более 166 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 46 тыс., Бразилии – 33 тыс. и Колумбии – 32 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Минздраве назвали страны, которые признают украинские COVID-паспорта.