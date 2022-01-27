В Киеве за сутки зарегистрировали более 2 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 26 января зарегистрировали 2012 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 32 393 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. В столице в течение прошлого дня выздоровели 652 киевлянина, умерли – 4.

Всего в Украине среди новых больных – 4847 детей и 797 медиков. Госпитализировали 3016 человек, летальных случаев – 154. На утро 27 января общее количество заражений достигло 3 946 202 человек, выздоровели – 3 601 952.

С начала вакцинальной кампании привито 15 250 202 человека, из них получили первую дозу – 15 250 200, получили две дозы – 14 549 494, получили дополнительную дозу – 14 921, бустерную дозу – 271 119. В общей сложности проведено 30 085 734 прививки.

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В этой статистике не отображаются данные о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и Крыма.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25 января зарегистрировали 1919 новых случая COVID-19.