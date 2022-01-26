В Киеве за сутки зарегистрировали более 1,9 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 25 января зарегистрировали 1919 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 24 321 гражданина.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 702 киевлянина, умерли – 13.

Всего в Украине среди новых больных – 2809 детей и 642 медика. Госпитализировали 3 073 человека, летальных случаев – 141. На утро 26 января общее количество заражений достигло 3 913 809 человек, выздоровели – 3 596 715.

С начала вакцинальной кампании привито 15 221 308 человек, из них получили первую дозу – 15 221 306, получили две дозы – 14 519 768, получили дополнительную дозу – 14 237, бустерную дозу – 248 063. В общей сложности сделано 30 003 374 прививки.

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Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 января зарегистрировали 1589 новых случаев COVID-19.