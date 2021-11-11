В Киеве за сутки зарегистрировали более 2 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 10 ноября зарегистрировали 2002 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 24 747 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 1437 киевлян, умерли – 51.

Всего в Украине среди новых больных – 1 550 детей и 462 медика. Госпитализировали 4 778 человек, летальных случаев – 652. На утро 11 ноября общее количество заражений достигло 3 155 519 человек, выздоровели – 2 572 738.

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Отметим, по состоянию на четверг, 11 ноября от COVID-19 в стране умерли уже 74 857 человек (+652 за сутки), выздоровели 2 572 738 (+18 896). Всего с начала вакцинации в Украине было сделано 20 129 273 прививок от коронавируса. При этом получили одну дозу 11 844 728 человек, две дозы – 8 284 545 человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 10 ноября в Украине официально подтверждено 3 130 772 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 23 283 заболевших, из них 1 539 – дети. Госпитализировали 5 696 пациентов.