В Украине свыше 23 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 816 человек
По состоянию на утро среды, 10 ноября, в Украине официально подтверждено 3 130 772 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 23 283 заболевших, из них 1 539 – дети. Госпитализировали 5 696 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 74 206 человек (+816 за сутки), выздоровели 2 553 842 (+16 277). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) областях и городе Киеве (1740).Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1740 случаев;
Винницкая область – 673 случая;
Волынская область – 720 случаев;
Днепропетровская область – 1792 случая;
Донецкая область – 1210 случаев;
Житомирская область – 631 случай;
Закарпатская область – 403 случая;
Запорожская область – 1123 случая;
Ивано-Франковская область – 694 случая;
Киевская область – 1016 случаев;
Кировоградская область – 113 случаев;
Луганская область – 606 случаев;
Львовская область – 1021 случай;
Николаевская область – 1067 случаев;
Одесская область – 1572 случая;
Полтавская область – 1591 случай;
Ривненская область – 1037 случаев;
Сумская область – 867 случаев;
Тернопольская область – 482 случая;
Харьковская область – 1719 случаев;
Херсонская область – 521 случай;
Хмельницкая область – 1141 случай;
Черкасская область – 800 случаев;
Черновицкая область – 387 случаев;
Черниговская область – 357 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Всего с начала вакцинации в Украине было сделано 19 852 176 прививок от коронавируса. При этом получили одну дозу 11 697 384 человек, две дозы – 8 154 792 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Министерстве здравоохранения заявили, что пока не рассматривают вопрос о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех желающих украинцев. Речь идет о дополнительной, третьей дозе препарата.
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