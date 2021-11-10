В Украине свыше 23 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 816 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
2 минуты
13,2 т.
Карантин в Украине

По состоянию на утро среды, 10 ноября, в Украине официально подтверждено 3 130 772 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 23 283 заболевших, из них 1 539 – дети. Госпитализировали 5 696 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 74 206 человек (+816 за сутки), выздоровели 2 553 842 (+16 277). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) областях и городе Киеве (1740).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1740 случаев;

  • Винницкая область – 673 случая;

Видео дня

  • Волынская область – 720 случаев;

  • Днепропетровская область – 1792 случая;

  • Донецкая область – 1210 случаев;

  • Житомирская область – 631 случай;

  • Закарпатская область – 403 случая;

  • Запорожская область – 1123 случая;

  • Ивано-Франковская область – 694 случая;

  • Киевская область – 1016 случаев;

  • Кировоградская область – 113 случаев;

  • Луганская область – 606 случаев;

  • Львовская область – 1021 случай;

  • Николаевская область – 1067 случаев;

  • Одесская область – 1572 случая;

  • Полтавская область – 1591 случай;

  • Ривненская область – 1037 случаев;

  • Сумская область – 867 случаев;

  • Тернопольская область – 482 случая;

  • Харьковская область – 1719 случаев;

  • Херсонская область – 521 случай;

  • Хмельницкая область – 1141 случай;

  • Черкасская область – 800 случаев;

  • Черновицкая область – 387 случаев;

  • Черниговская область – 357 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Всего с начала вакцинации в Украине было сделано 19 852 176 прививок от коронавируса. При этом получили одну дозу 11 697 384 человек, две дозы – 8 154 792 человек.

За сутки заболели более 23 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Министерстве здравоохранения заявили, что пока не рассматривают вопрос о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех желающих украинцев. Речь идет о дополнительной, третьей дозе препарата.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусМинистерство здравоохранения