В Украине свыше 23 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 816 человек

По состоянию на утро среды, 10 ноября, в Украине официально подтверждено 3 130 772 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 23 283 заболевших, из них 1 539 – дети. Госпитализировали 5 696 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 74 206 человек (+816 за сутки), выздоровели 2 553 842 (+16 277). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) областях и городе Киеве (1740).

г. Киев – 1740 случаев;

Винницкая область – 673 случая;

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Волынская область – 720 случаев;

Днепропетровская область – 1792 случая;

Донецкая область – 1210 случаев;

Житомирская область – 631 случай;

Закарпатская область – 403 случая;

Запорожская область – 1123 случая;

Ивано-Франковская область – 694 случая;

Киевская область – 1016 случаев;

Кировоградская область – 113 случаев;

Луганская область – 606 случаев;

Львовская область – 1021 случай;

Николаевская область – 1067 случаев;

Одесская область – 1572 случая;

Полтавская область – 1591 случай;

Ривненская область – 1037 случаев;

Сумская область – 867 случаев;

Тернопольская область – 482 случая;

Харьковская область – 1719 случаев;

Херсонская область – 521 случай;

Хмельницкая область – 1141 случай;

Черкасская область – 800 случаев;

Черновицкая область – 387 случаев;

Черниговская область – 357 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Всего с начала вакцинации в Украине было сделано 19 852 176 прививок от коронавируса. При этом получили одну дозу 11 697 384 человек, две дозы – 8 154 792 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Министерстве здравоохранения заявили, что пока не рассматривают вопрос о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех желающих украинцев. Речь идет о дополнительной, третьей дозе препарата.