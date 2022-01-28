В Киеве за сутки зарегистрировали более 2,3 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 27 января зарегистрировали 2384 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 34 408 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 739 киевлян, умерли – 10.

Всего в Украине среди новых больных – 5341 ребенок и 808 медиков. Госпитализировали 3 342 человека, летальных случаев – 144. На утро 28 января общее количество заражений достигло 3 980 610 человек, выздоровели – 3 608 094.

С начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек, из них получили первую дозу – 15 278 385, получили две дозы – 14 576 722, получили дополнительную дозу – 15 626, бустерную дозу – 296 099. В общей сложности проведено 30 166 832 прививки.

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Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Напомним, в Минздраве рассказали, какие маски лучше защищают от коронавируса. А также, как могут получить прививку против COVID-19 граждане, ранее купившие фейковый сертификат о вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 26 января зарегистрировали 2012 новых случаев COVID-19.