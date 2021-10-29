В Киеве за сутки зарегистрировали более 1600 новых случаев COVID-19

В Киеве 28 октября зарегистрировали 1616 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 26 870 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 625 киевлянина, умерли – 46.

Всего в Украине среди новых больных – 1824 ребенка и 491 медик. Госпитализировали 5463 человека, летальных случаев – 648. На утро 29 октября общее количество заражений достигло 2 878 674 человека, выздоровели – 2 421 495.

За сутки 289 241 человек был вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизированы – 75 138.

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Отметим, по состоянию на пятницу, 29 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 246,2 млн человек. За минувший день выявили 474 517 новых инфицированных, умерли еще 7825. Всего от болезни скончались почти 5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 223 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (78 тыс.), России (40 тыс.) и Великобритании (39 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 27 октября зарегистрировали 1451 новый случай COVID-19.