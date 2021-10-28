В Киеве за сутки увеличилось количество новых случаев COVID-19

В Киеве 27 октября зарегистрировали 1451 новый случай COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 26 071 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 317 киевлян, умерли – 39.

Всего в Украине среди новых больных – 1 830 детей и 477 медиков. Госпитализировали 5366 человек, летальных случаев – 576. На утро 28 октября общее количество заражений достигло 2 851 804 человека, выздоровели – 2 411 711.

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Отметим, по состоянию на четверг, 28 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 245,7 млн человек. За минувший день выявили 473 582 новых инфицированных, умерли еще 8597. Всего от болезни скончались почти 5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 222,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (76 тыс.), России (36 тыс.) и Великобритании (43 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 26 октября зарегистрировали 1416 новых случаев COVID-19.