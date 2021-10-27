В Киеве за сутки зарегистрировали более 1400 новых случаев COVID-19

В Киеве 26 октября зарегистрировали 1416 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 22 574 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 573 киевлянина, умерли – 54.

Всего в Украине среди новых больных – 1532 ребенка и 399 медиков. Госпитализировали 5925 человек, летальных случаев – 692. На утро 27 октября общее количество заражений достигло 2 825 733 человека, выздоровели – 2 401 705.

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Отметим, по состоянию на среду, 27 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 245 млн человек. За минувший день выявили 426 091 нового инфицированного, умерли еще 7535. Всего от болезни скончались почти 5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 222 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (69 тыс.), России (36 тыс.) и Великобритании (40 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 25 зарегистрировали 1135 новых случаев COVID-19.