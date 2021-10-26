В Киеве за сутки зарегистрировали более 1100 новых случаев COVID-19

В Киеве 25 октября зарегистрировали 1135 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 19 120 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровел и314 киевлян, умерли – 37.

Всего в Украине среди новых больных – 1414 детей и 338 медиков. Госпитализировали 2939 человек, летальных случаев – 734. На утро 26 октября общее количество заражений достигло 2 803 159 человека, выздоровели – 2 390 112.

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Отметим, по состоянию на вторник, 26 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 244 млн человек. За минувший день выявили 329 815 новых инфицированных, умерли еще 5244. Всего от болезни скончались почти 5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 221 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (48 тыс.), России (37 тыс.) и Великобритании (36 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 24 октября зарегистрировали 546 новых случаев COVID-19.