В Киеве за сутки зафиксировали почти 550 новых случаев COVID-19

В Киеве 24 октября зарегистрировали 546 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 14 634 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 59 киевлян, умерли – 27.

Всего в Украине среди новых больных – 999 детей и 173 медика. Госпитализировали 3912 человек, летальных случаев – 330. На утро 25 октября общее количество заражений достигло 2 784 039 человек, выздоровели – 2 380 374.

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Отметим, по состоянию на понедельник, 25 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 244 млн человек. За минувший день выявили 319 340 новых инфицированных, умерли еще 4678. Всего от болезни скончались почти 5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 221 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Великобритании (39 тыс.), России (35 тыс.) и Турции (24 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина оказалась на четвертом месте в мире и на третьем в Европе по заболеваемости коронавирусом.