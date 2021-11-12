В Киеве за сутки зарегистрировали более 1,8 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 11 ноября зарегистрировали 1802 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 24 058 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 791 киевлян, умерли – 43.

Всего в Украине среди новых больных – 1616 детей и 468 медиков. Госпитализировали 4318 человек, летальных случаев – 750. На утро 12 ноября общее количество заражений достигло 3 179 577 человек, выздоровели – 2 594 679.

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Отметим, по состоянию на пятницу, 12 ноября, на планете подтверждено более 252,6 миллиона всех случаев COVID-19, из них свыше 508 тысяч заражений выявили за последние сутки. Больше всего больных прибавилось в Германии – 50,3 тыс., США – 43,6 тыс.,Британии – 42,4 тыс. и России – 40,8 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 10 ноября зарегистрировали 2002 новых случая COVID-19.