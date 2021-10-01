В Киеве за сутки зафиксировали почти 600 новых случаев COVID-19

В Киеве 30 сентября зарегистрировали 599 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 12 034 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

Среди новых больных – 1059 детей и 248 медиков. Госпитализировали 2 637 человек, летальных случаев – 172. На утро 1 октября общее количество заражений достигло 2 435 413 человек, выздоровели – 2 258 455.

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Отметим, по состоянию на пятницу, 1 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 234,5 млн человек. За минувший день выявили 487 191 новых инфицированных, умерли еще 7 800. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 211,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (113 тыс.), Великобритании (36 тыс.) и Турции (29 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 29 сентября зарегистрировали 563 новых случая COVID-19.