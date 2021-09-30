Киев выбыл из пятерки регионов по количеству новых случаев COVID-19 за сутки
В Киеве 29 сентября зарегистрировали 563 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 11 757 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.
Среди новых больных – 1054 ребенка и 242 медика. Госпитализировали 2 556 человек, летальных случаев – 194. На утро 30 сентября общее количество заражений достигло 2 423 379 человек, выздоровели – 2 255 191.
Отметим, по состоянию на четверг, 30 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 234 млн человек. За минувший день выявили 485 872 новых инфицированных, умерли еще 8 758. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 210,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (123 тыс.), Великобритании (36 тыс.) и Турции (29 тыс.).
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 28 сентября зарегистрировали 583 новых случаев COVID-19.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.