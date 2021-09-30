Киев выбыл из пятерки регионов по количеству новых случаев COVID-19 за сутки

В Киеве 29 сентября зарегистрировали 563 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 11 757 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.

Среди новых больных – 1054 ребенка и 242 медика. Госпитализировали 2 556 человек, летальных случаев – 194. На утро 30 сентября общее количество заражений достигло 2 423 379 человек, выздоровели – 2 255 191.

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Отметим, по состоянию на четверг, 30 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 234 млн человек. За минувший день выявили 485 872 новых инфицированных, умерли еще 8 758. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 210,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (123 тыс.), Великобритании (36 тыс.) и Турции (29 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 28 сентября зарегистрировали 583 новых случаев COVID-19.