В Киеве за сутки зафиксировали почти 1200 новых случаев COVID-19

В Киеве 20 октября зарегистрировали 1192 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 22 415 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 232 киевлян, умерли – 39.

Всего в Украине среди новых больных – 1771 ребенок и 345 медиков. Госпитализировали 4892 человека, летальных случаев – 546. На утро 18 октября общее количество заражений достигло 2 701 600 человек, выздоровели – 2 352 835.

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Отметим, по состоянию на четверг, 21 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 242,7 млн человек. За минувший день выявили 450 432 новых инфицированных, умерли еще 7472. Всего от болезни скончались более 4,9 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 220 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (79 тыс.), Великобритании (49 тыс.) и России (34 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 19 октября зарегистрировали 1023 новых случая COVID-19.